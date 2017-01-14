Йоанн Ваште - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Йоанн
|Фамилия
|Ваште
|Команда
|Седан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Йоанн
|Фамилия
|Ваште
|Команда
|Седан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Габон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2017
|57' -90'
|Камерун
|0:0
|Габон
|18.01.2017
|Был в запасе
|Габон
|1:1
|Буркина-Фасо
|14.01.2017
|Был в запасе
|Габон
|1:1
|Гвинея-Бисау