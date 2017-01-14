Серж Кевин - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Серж
|Фамилия
|Кевин
|Команда
|Лейрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Серж
|Фамилия
|Кевин
|Команда
|Лейрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Габон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2017
|73' -90'
|Камерун
|0:0
|Габон
|18.01.2017
|1' -90'
|Габон
|1:1
|Буркина-Фасо
|14.01.2017
|88' -90'
|Габон
|1:1
|Гвинея-Бисау