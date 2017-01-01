Майкл Фоливи - статистика
#39 | Нападающий
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Фоливи
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 1998 (25 лет)
|Имя
|Майкл
|Фамилия
|Фоливи
|Команда
|Уотфорд
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 1998 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уотфорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.01.2017
|81' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|01.01.2017
|Был в запасе
|Уотфорд (Уотфорд)
|1:4
|Тоттенхэм (Лондон)