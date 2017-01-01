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    Майкл Фоливи - статистика

    #39 | Нападающий
    Имя Майкл
    Фамилия Фоливи
    Команда Уотфорд
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 февраля 1998 (25 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уотфорд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.01.2017 81' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Уотфорд (Уотфорд)
    01.01.2017 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 1:4 Тоттенхэм (Лондон)
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