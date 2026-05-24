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Испания. Сегунда
Команды
ФК Андорра
Марк Кардона
Статистика
€ 500 тыс
Марк Кардона - статистика
ФК Андорра
8 июля 1995 (31)
#22 | Нападающий
182 см
Испания
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
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Испания. Примера 2018/2019
Лига чемпионов 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
ФК Андорра
9
3
0
1
0
Лас-Пальмас
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 41 тур
ФК Андорра
0 : 2
24.05.2026
Сеута
1' - 31'
30'
Испания. Сегунда, 40 тур
Депортиво
2 : 1
17.05.2026
ФК Андорра
82' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
ФК Андорра
5 : 1
10.05.2026
Лас-Пальмас
86' - 90'
87'
Испания. Сегунда, 38 тур
ФК Андорра
0 : 1
01.05.2026
Альбасете
1' - 73'
59'
Испания. Сегунда, 37 тур
Леганес
0 : 4
26.04.2026
ФК Андорра
1' - 67'
44'
Испания. Сегунда, 36 тур
ФК Андорра
1 : 0
19.04.2026
Вальядолид
57' - 90'
62'
Испания. Сегунда, 35 тур
Кадис
0 : 1
12.04.2026
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
ФК Андорра
6 : 2
05.04.2026
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
ФК Андорра
3 : 3
01.04.2026
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Леонеса
0 : 4
29.03.2026
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
ФК Андорра
0 : 1
21.03.2026
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Гранада
1 : 1
15.03.2026
ФК Андорра
89' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
ФК Андорра
1 : 0
08.03.2026
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
ФК Андорра
2 : 1
22.02.2026
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Альмерия
3 : 2
13.02.2026
ФК Андорра
86' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
ФК Андорра
1 : 2
07.02.2026
Реал Сосьедад Б
69' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Кастельон
2 : 0
01.02.2026
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 18 тур
Сеута
1 : 1
14.12.2025
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 17 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
08.12.2025
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
21.11.2025
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2025
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
3 : 1
19.10.2025
Эйбар
79' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Гранада
0 : 0
10.10.2025
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
05.10.2025
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 5 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
12.09.2025
Реал Сосьедад Б
1' - 70'
Испания. Сегунда, 4 тур
Бургос
0 : 0
07.09.2025
Лас-Пальмас
1' - 57'
Испания. Сегунда, 3 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
31.08.2025
Малага
83' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Кордоба
1 : 3
25.08.2025
Лас-Пальмас
62' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
17.08.2025
ФК Андорра
79' - 90'
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