Марк Кардона - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Кардона
|Команда
|Лас-Пальмас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Кардона
|Команда
|Лас-Пальмас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 июля 1995 (27 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гоу Эхед Иглс
|22
|2
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.05.2022
|78' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|08.05.2022
|70' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:2
|Витесс (Арнем)
|24.04.2022
|64' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|08.04.2022
|65' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:0
|Виллем II (Тилбург)
|81' 70'
|03.04.2022
|78' -90'
|Зволле (Зволле)
|0:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|90'
|19.03.2022
|87' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:0
|Камбур (Лиуварден)
|12.03.2022
|81' -90'
|Спарта (Роттердам)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|05.03.2022
|85' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:1
|Утрехт (Утрехт)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:1
|Аякс (Амстердам)
|20.02.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|2:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|13.02.2022
|59' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:4
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|06.02.2022
|67' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|2:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|07.11.2021
|62' -90'
|Аякс (Амстердам)
|0:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|31.10.2021
|1' -74'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:3
|Фортуна (Ситтард)
|61'
|24.10.2021
|1' -63'
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|16.10.2021
|1' -81'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|4:2
|Хераклес (Альмело)
|02.10.2021
|1' -72'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|26.09.2021
|1' -62'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|5:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|22.09.2021
|1' -60'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|19.09.2021
|1' -72'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:0
|Зволле (Зволле)
|11.09.2021
|61' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|5:2
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|28.08.2021
|61' -89'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:0
|Спарта (Роттердам)
|22.08.2021
|70' -89'
|Фейеноорд (Роттердам)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|13.08.2021
|67' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:1
|Херенвен (Херенвен)