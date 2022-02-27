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    Марк Кардона - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Марк
    Фамилия Кардона
    Команда Лас-Пальмас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 июля 1995 (27 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гоу Эхед Иглс 22 2 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2022 78' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 Фейеноорд (Роттердам)
    08.05.2022 70' -90' НЕК (Неймеген) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    01.05.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:2 Витесс (Арнем)
    24.04.2022 64' -90' Фортуна (Ситтард) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    08.04.2022 65' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:0 Виллем II (Тилбург)
    81' 70'
    03.04.2022 78' -90' Зволле (Зволле) 0:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    90'
    19.03.2022 87' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:0 Камбур (Лиуварден)
    12.03.2022 81' -90' Спарта (Роттердам) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    05.03.2022 85' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:1 Утрехт (Утрехт)
    27.02.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:1 Аякс (Амстердам)
    20.02.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 2:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    13.02.2022 59' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:4 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    06.02.2022 67' -90' Гронинген (Гронинген) 2:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    07.11.2021 62' -90' Аякс (Амстердам) 0:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    31.10.2021 1' -74' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:3 Фортуна (Ситтард)
    61'
    24.10.2021 1' -63' Витесс (Арнем) 1:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    16.10.2021 1' -81' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:2 Хераклес (Альмело)
    02.10.2021 1' -72' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    26.09.2021 1' -62' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 5:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    22.09.2021 1' -60' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    19.09.2021 1' -72' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:0 Зволле (Зволле)
    11.09.2021 61' -90' Камбур (Лиуварден) 5:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    28.08.2021 61' -89' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:0 Спарта (Роттердам)
    22.08.2021 70' -89' Фейеноорд (Роттердам) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    13.08.2021 67' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 Херенвен (Херенвен)
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