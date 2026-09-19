Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Дарио Поведа - статистика

Неа Саламис Фамагуста
13 марта 1997 (29)
#9 | Нападающий
Испания
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 0
19.09.2026
Анортосис
1' - 56'
44'
51'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 4
06.09.2026
АЕК
1' - 60'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Олимпиакос Никосия
3 : 3
28.08.2026
Неа Саламис Фамагуста
1' - 66'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фаренсе
21
4
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
1' - 66'
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
87' - 90'
90'
90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
79' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
74' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Эштрела
0 : 1
13.04.2025
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 26 тур
Фаренсе
0 : 1
15.03.2025
Брага
77' - 90'
Португалия. Примейра, 25 тур
Эшторил
2 : 2
08.03.2025
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Фаренсе
0 : 1
02.03.2025
АВС
Был в запасе
Португалия. Примейра, 23 тур
Арука
2 : 2
23.02.2025
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Фаренсе
0 : 1
16.02.2025
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Спортинг
3 : 1
02.02.2025
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Фаренсе
1 : 2
25.01.2025
Риу Аве
63' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Морейренcе
0 : 0
19.01.2025
Фаренсе
1' - 68'
Португалия. Примейра, 17 тур
Санта-Клара
0 : 0
05.01.2025
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Фаренсе
2 : 2
29.12.2024
Витория Гимараеш
1' - 59'
Португалия. Примейра, 15 тур
Фамаликан
1 : 2
21.12.2024
Фаренсе
1' - 70'
64'
Португалия. Примейра, 14 тур
Фаренсе
0 : 1
14.12.2024
Жил Висенте
1' - 60'
Португалия. Примейра, 13 тур
Боавишта
1 : 1
08.12.2024
Фаренсе
1' - 82'
Португалия. Примейра, 12 тур
Фаренсе
1 : 0
29.11.2024
Эштрела
1' - 76'
23'
Португалия. Примейра, 11 тур
Каза Пиа
1 : 1
09.11.2024
Фаренсе
1' - 82'
7'
Португалия. Примейра, 10 тур
Фаренсе
1 : 2
02.11.2024
Бенфика
1' - 52'
15'
Португалия. Примейра, 9 тур
Брага
2 : 0
27.10.2024
Фаренсе
62' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Фаренсе
0 : 1
22.09.2024
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
15.09.2024
Фаренсе
83' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Насьональ
2 : 0
01.09.2024
Фаренсе
60' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Фаренсе
0 : 5
23.08.2024
Спортинг
59' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Риу Аве
1 : 0
17.08.2024
Фаренсе
57' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Фаренсе
1 : 2
11.08.2024
Морейренcе
1' - 74'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
3
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
2
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+