Реким Харпер - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Реким
|Фамилия
|Харпер
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 марта 2000 (22 года)
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Реким
|Фамилия
|Харпер
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 марта 2000 (22 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2021
|81' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:4
|Арсенал (Лондон)
|29.12.2020
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:5
|Лидс (Лидс)
|27.12.2020
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|28.11.2020
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|26.10.2020
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|26.09.2020
|Был в запасе
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|3:3
|Челси (Лондон)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|5:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|13.09.2020
|70' -90'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|0:3
|Лестер (Лестер)