Александр Ллове - статистика
#33 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Ллове
|Команда
|Монпелье
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|171
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Ллове
|Команда
|Монпелье
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монпелье
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2017
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|0:3
|Монпелье (Монпелье)
|27.01.2017
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|5:1
|Монпелье (Монпелье)
|14.01.2017
|81' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|87'