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    Александр Ллове - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Александр
    Фамилия Ллове
    Команда Монпелье
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 171
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монпелье 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2017 Был в запасе Нанси (Нанси) 0:3 Монпелье (Монпелье)
    27.01.2017 Был в запасе Марсель (Марсель) 5:1 Монпелье (Монпелье)
    14.01.2017 81' -90' Монпелье (Монпелье) 1:1 Дижон (Дижон)
    87'
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