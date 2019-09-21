Гэн Седзи - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Гэн
|Фамилия
|Седзи
|Команда
|Касима
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кобе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Гэн
|Фамилия
|Седзи
|Команда
|Касима
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кобе
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тулуза
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2019
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|0:2
|Анжер (Анжер)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|1:0
|Тулуза (Тулуза)