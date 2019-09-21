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    Гэн Седзи - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Гэн
    Фамилия Седзи
    Команда Касима
    Состав Основной
    Родной город Кобе
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 декабря 1992 (30 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тулуза 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2019 1' -90' Тулуза (Тулуза) 0:2 Анжер (Анжер)
    21.09.2019 Был в запасе Ним (Ним) 1:0 Тулуза (Тулуза)
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