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    Марко Доменикони - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Марко
    Фамилия Доменикони
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 октября 1984 (38 лет)
    Рост 174
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сан-Марино 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.03.2017 1' -90' Сан-Марино 0:6 Чехия
    11.11.2016 59' -90' Сан-Марино 0:8 Германия
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