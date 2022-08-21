Атанасиос Андруцос - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Атанасиос
|Фамилия
|Андруцос
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 мая 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Атанасиос
|Фамилия
|Андруцос
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 мая 1997 (25 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия
|0:3
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос
|6:1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|13.02.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|6:1
|Панетоликос (Агринио)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|0:4
|Олимпиакос (Пирей)
|03.01.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|28.12.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|5:0
|Астерас (Триполис)
|21.12.2022
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|09.11.2022
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|21.08.2022
|1' -46'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС (Яннина)