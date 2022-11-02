Ефим Бойцов - статистика
#68 | Полузащитник
|Имя
|Ефим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Бойцов
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 1999 (23 года)
|Рост
|179
|Вес
|69
|Имя
|Ефим
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Бойцов
|Команда
|Акрон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 июня 1999 (23 года)
|Рост
|179
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Акрон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|80' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Алания (Владикавказ)
|02.11.2022
|1' -63'
|Акрон (Тольятти)
|5:0
|Пересвет (Домодедово)