Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ваагн Минасян - статистика

    Защитник
    Имя Ваагн
    Отчество Альбертович
    Фамилия Минасян
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 апреля 1985 (37 лет)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Армения 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2016 1' -90' Польша 2:1 Армения
    08.10.2016 Был в запасе Армения 0:5 Румыния
    • Читайте нас: 
    11