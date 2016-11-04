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    Никита Репин - статистика

    #34 | Вратарь
    Имя Никита
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Репин
    Команда Ротор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 июля 1999 (23 года)
    Рост 192
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи (мол) 2 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2017 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    26.04.2017 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Томь (мол) (Томск)
    21.04.2017 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    15.04.2017 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    31.03.2017 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 4:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    16.03.2017 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 0:2 Оренбург (мол) (Оренбург)
    04.12.2016 Был в запасе Арсенал Т (мол) (Тула) 2:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    01.12.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    26.11.2016 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:3 Анжи (мол) (Махачкала)
    04.11.2016 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    21.10.2016 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 0:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    30.09.2016 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    16.09.2016 Был в запасе Урал (мол) (Екатеринбург) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
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