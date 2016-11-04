Никита Репин - статистика
#34 | Вратарь
|Имя
|Никита
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Репин
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 июля 1999 (23 года)
|Рост
|192
|Вес
|80
|Имя
|Никита
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Репин
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 июля 1999 (23 года)
|Рост
|192
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи (мол)
|2
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|26.04.2017
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Томь (мол) (Томск)
|21.04.2017
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|31.03.2017
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|16.03.2017
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|01.12.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|26.11.2016
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|04.11.2016
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|21.10.2016
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|30.09.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|16.09.2016
|Был в запасе
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:0
|Анжи (мол) (Махачкала)