Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Томас Мартинес - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Томас
    Фамилия Мартинес
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 марта 1995 (27 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брага 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.09.2016 67' -90' Шахтер (Донецк) 2:0 Брага (Брага)
    15.09.2016 Был в запасе Брага (Брага) 1:1 Гент (Гент)
    • Читайте нас: 
    11