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    Федерико Равалья - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Федерико
    Фамилия Равалья
    Команда Фрозиноне
    Состав Основной
    Родной город Болонья
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 11 ноября 1999 (23 года)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:4 Ювентус (Турин)
    17.05.2021 1' -90' Верона (Верона) 2:2 Болонья (Болонья)
    12.05.2021 1' -90' Болонья (Болонья) 0:2 Дженоа (Генуя)
    08.05.2021 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Болонья (Болонья)
    02.05.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:3 Фиорентина (Флоренция)
    25.04.2021 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 5:0 Болонья (Болонья)
    21.04.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Торино (Турин)
    18.04.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 4:1 Специя (Ла Специя)
    11.04.2021 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
    03.04.2021 1' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Интер (Милан)
    07.03.2021 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:1 Болонья (Болонья)
    03.03.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:0 Болонья (Болонья)
    27.02.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Лацио (Рим)
    20.02.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Болонья (Болонья)
    12.02.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Беневенто (Беневенто)
    07.02.2021 Был в запасе Парма (Парма) 0:3 Болонья (Болонья)
    30.01.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:2 Милан (Милан)
    03.01.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:0 Болонья (Болонья)
    16.12.2020 Был в запасе Специя (Ла Специя) 2:2 Болонья (Болонья)
    13.12.2020 1' -90' Болонья (Болонья) 1:5 Рома (Рим)
    31.10.2020 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:2 Кальяри (Кальяри)
    04.10.2020 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:0 Болонья (Болонья)
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