Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Магомед-Эми Джабраилов - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Магомед-Эми
    Отчество Саид-Эмиевич
    Фамилия Джабраилов
    Команда Ахмат
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 марта 1993 (29 лет)
    Рост 177
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11