Магомед-Эми Джабраилов - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Магомед-Эми
|Отчество
|Саид-Эмиевич
|Фамилия
|Джабраилов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Имя
|Магомед-Эми
|Отчество
|Саид-Эмиевич
|Фамилия
|Джабраилов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2016
|1' -46'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|01.12.2016
|1' -74'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|25.11.2016
|1' -83'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|29'
|20.11.2016
|1' -53'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:4
|Томь (мол) (Томск)
|05.11.2016
|1' -58'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|41'
|17.09.2016
|1' -46'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|09.09.2016
|1' -58'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:0
|Ахмат (мол) (Грозный)