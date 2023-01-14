Юссеф Эн-Несири - статистика
#15 | Нападающий
|Имя
|Юссеф
|Фамилия
|Эн-Несири
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Юссеф
|Фамилия
|Эн-Несири
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 78'
|Атлетико
|6:1
|Севилья
|Испания. Примера, 24 тур
|39'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Севилья
|2:3
|Осасуна
|Испания. Примера, 23 тур
|78' 90'
|23.02.2023
|1' - 69'
|ПСВ
|2:0
|Севилья
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|76' - 90'
|Райо Вальекано
|1:1
|Севилья
|Испания. Примера, 22 тур
|85'
|16.02.2023
|1' - 62'
|Севилья
|3:0
|ПСВ
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|45'
|11.02.2023
|1' - 74'
|Севилья
|2:0
|Мальорка
|Испания. Примера, 21 тур
|28'
|05.02.2023
|1' - 46'
|Барселона
|3:0
|Севилья
|Испания. Примера, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|20
|5
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -78'
|Атлетико (Мадрид)
|6:1
|Севилья (Севилья)
|39'
|26.02.2023
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:3
|Осасуна (Памплона)
|78' 90'
|19.02.2023
|76' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|85'
|11.02.2023
|1' -74'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|28'
|05.02.2023
|1' -46'
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Севилья (Севилья)
|28.01.2023
|1' -72'
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|29' 45'
|21.01.2023
|1' -79'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Кадис (Кадис)
|14.01.2023
|90' -90'
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|08.01.2023
|1' -68'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)
|30.12.2022
|1' -46'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|09.11.2022
|64' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|06.11.2022
|50' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|3:1
|Севилья (Севилья)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Валенсия (Валенсия)
|15.10.2022
|79' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|08.10.2022
|61' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|01.10.2022
|67' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|10.09.2022
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|03.09.2022
|1' -57'
|Севилья (Севилья)
|0:3
|Барселона (Барселона)
|27.08.2022
|65' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|19.08.2022
|63' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|12.08.2022
|63' -90'
|Осасуна (Памплона)
|2:1
|Севилья (Севилья)