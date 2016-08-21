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    Пьетро Де Джорджо - статистика

    Нападающий
    Имя Пьетро
    Фамилия Де Джорджо
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 февраля 1983 (40 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кротоне 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2016 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 1:3 Дженоа (Генуя)
    21.08.2016 81' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Кротоне (Кротоне)
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