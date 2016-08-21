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    Нунцио Ди Роберто - статистика

    Полузащитник
    Имя Нунцио
    Фамилия Ди Роберто
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Неаполь
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 сентября 1985 (37 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кротоне 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.08.2016 84' -90' Кротоне (Кротоне) 1:3 Дженоа (Генуя)
    21.08.2016 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Кротоне (Кротоне)
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