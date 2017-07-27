Брайан Кабесас - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Кабесас
|Команда
|Эмелек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Кабесас
|Команда
|Эмелек
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2017
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|17.08.2017
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:3
|Атлетик (Бильбао)
|55'
|03.08.2017
|Был в запасе
|Габала (Габала)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)
|66'
|27.07.2017
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Габала (Габала)