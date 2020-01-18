Хосе Антонио Каро - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Хосе Антонио
|Фамилия
|Каро
|Команда
|Бургос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Хосе Антонио
|Фамилия
|Каро
|Команда
|Бургос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|3 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вальядолид
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2020
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:0
|Бетис (Севилья)
|16.07.2020
|1' -65'
|Эйбар (Эйбар)
|3:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|11.07.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|26.06.2020
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|23.06.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|20.06.2020
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|23.02.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:1
|Эспаньол (Барселона)
|15.02.2020
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|18.01.2020
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)