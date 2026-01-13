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Испания. Сегунда
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Леонеса
Рубен Собрино
Статистика
€ 400 тыс
Рубен Собрино - статистика
Леонеса
16 февраля 1992 (34)
#19 | Нападающий
185 см
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Команда
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Леонеса
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0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/8 финала
Леонеса
3 : 4
13.01.2026
Атлетик
1' - 64'
41'
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