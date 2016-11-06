Альваро Лемос - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Лемос
|Команда
|Лас-Пальмас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Лемос
|Команда
|Лас-Пальмас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|5
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2017
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|07.05.2017
|1' -90'
|Малага (Малага)
|3:0
|Сельта (Виго)
|14'
|30.04.2017
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|0:3
|Атлетик (Бильбао)
|23.04.2017
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|16.04.2017
|1' -90'
|Гранада (Гранада)
|0:3
|Сельта (Виго)
|59'
|26.02.2017
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|1:1
|Сельта (Виго)
|28.01.2017
|1' -79'
|Леганес (Леганес)
|0:2
|Сельта (Виго)
|32'
|22.01.2017
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Сельта (Виго)
|27.11.2016
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|3:1
|Гранада (Гранада)
|06.11.2016
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|18.09.2016
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Сельта (Виго)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|0:4
|Атлетико (Мадрид)