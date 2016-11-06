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    Альваро Лемос - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Альваро
    Фамилия Лемос
    Команда Лас-Пальмас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 марта 1993 (29 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сельта 5 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2017 Был в запасе Сельта (Виго) 2:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    07.05.2017 1' -90' Малага (Малага) 3:0 Сельта (Виго)
    14'
    30.04.2017 1' -90' Сельта (Виго) 0:3 Атлетик (Бильбао)
    23.04.2017 1' -90' Сельта (Виго) 0:1 Бетис (Севилья)
    16.04.2017 1' -90' Гранада (Гранада) 0:3 Сельта (Виго)
    59'
    26.02.2017 Был в запасе Спортинг (Хихон) 1:1 Сельта (Виго)
    28.01.2017 1' -79' Леганес (Леганес) 0:2 Сельта (Виго)
    32'
    22.01.2017 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Сельта (Виго)
    27.11.2016 Был в запасе Сельта (Виго) 3:1 Гранада (Гранада)
    06.11.2016 Был в запасе Сельта (Виго) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    18.09.2016 Был в запасе Осасуна (Памплона) 0:0 Сельта (Виго)
    10.09.2016 Был в запасе Сельта (Виго) 0:4 Атлетико (Мадрид)
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