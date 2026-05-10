Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Испания. Сегунда
Команды
Гранада
Альваро Лемос
Статистика
€ 300 тыс
Альваро Лемос - статистика
Гранада
30 марта 1993 (33)
#18 | Защитник
175 см
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Сегунда 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
9
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 39 тур
Кордоба
1 : 0
10.05.2026
Гранада
59' - 72'
71'
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
1' - 65'
62'
Испания. Сегунда, 37 тур
Гранада
2 : 4
26.04.2026
Альмерия
1' - 69'
Испания. Сегунда, 36 тур
Альбасете
4 : 1
19.04.2026
Гранада
1' - 73'
Испания. Сегунда, 35 тур
Гранада
1 : 0
12.04.2026
Леонеса
46' - 90'
78'
Испания. Сегунда, 34 тур
Кастельон
3 : 2
06.04.2026
Гранада
1' - 58'
35'
Испания. Сегунда, 33 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
02.04.2026
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Гранада
4 : 2
28.03.2026
Уэска
46' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 2
22.03.2026
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Гранада
1 : 1
15.03.2026
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Депортиво
0 : 2
08.03.2026
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Гранада
0 : 1
28.02.2026
Малага
67' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Сеута
2 : 1
20.02.2026
Гранада
64' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Гранада
5 : 1
14.02.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Леганес
1 : 0
06.02.2026
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Кадис
1 : 2
24.01.2026
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
Гранада
0 : 0
19.01.2026
Эйбар
Был в запасе
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
Фото
Спартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+