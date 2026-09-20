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Кипр. Первый дивизион
Команды
Омония
Луи Диони
Статистика
€ 1,50 млн
Луи Диони - статистика
Омония
20 декабря 1992 (33)
#99 | Нападающий
183 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония
4 : 1
20.09.2026
Красава ЕНИ
1' - 78'
Лига Европы, 1 тур
Омония
1 : 0
16.09.2026
Сельта
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Омония
0 : 0
12.09.2026
Аполлон
1' - 85'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Омония
0 : 0
31.08.2026
Омония Арадипу
61' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Омония
4 : 2
27.08.2026
Сент-Труйден
1' - 76'
16, 29, 50'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Франция. Лига 1 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Лига 1 2022/2023
Лига Европы 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Омония
4
4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Омония
1 : 0
16.09.2026
Сельта
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Омония
4 : 2
27.08.2026
Сент-Труйден
1' - 76'
16, 29, 50'
Лига Европы, 4 раунд
Сент-Труйден
1 : 0
20.08.2026
Омония
1' - 77'
Лига Европы, 3 раунд
Линкольн
1 : 1
06.08.2026
Омония
1' - 63'
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