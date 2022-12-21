Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Скотт Уортон - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Скотт
    Фамилия Уортон
    Команда Блэкберн
    Состав Основной
    Родной город Блэкберн
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 октября 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.02.2023 1' - 46' Вест Бромвич 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 90' Уотфорд 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 31 тур
    06.02.2023 1' - 90' Блэкберн 0:0 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 1 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:4 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    43' 52'
    • Читайте нас: 
    11