Скотт Уортон - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Скотт
|Фамилия
|Уортон
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Блэкберн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Скотт
|Фамилия
|Уортон
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Блэкберн
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 октября 1997 (25 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.02.2023
|1' - 46'
|Вест Бромвич
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Уотфорд
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|06.02.2023
|1' - 90'
|Блэкберн
|0:0
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|1
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|43' 52'