Бен Тургеман - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Тургеман
|Команда
|Бней-Иегуда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1989 (34 года)
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Тургеман
|Команда
|Бней-Иегуда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1989 (34 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бней-Иегуда
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2017
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:1
|Бней-Иегуда (Тель-Авив)
|27.07.2017
|1' -90'
|Бней-Иегуда (Тель-Авив)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|34'