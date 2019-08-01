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Саболч Хусти
Статистика
Саболч Хусти - статистика
Завершил карьеру
18 апреля 1983 (43), Мишкольц
#9 | Полузащитник
173 см | 73 кг
Венгрия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Фехервар
3
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы,
Вадуц
2 : 0
01.08.2019
Фехервар
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Фехервар
1 : 0
25.07.2019
Вадуц
1' - 90'
5'
Лига Европы, 1 раунд
Фехервар
0 : 0
18.07.2019
Зета
1' - 90'
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