Даниэль Попеску - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Попеску
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Попеску
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2019
|1' -90'
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|1:0
|ФКСБ (Бухарест)
|22.08.2019
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:0
|Витория Гимараеш (Гимараеш)
|88'
|15.08.2019
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:1
|ФКСБ (Бухарест)
|01.08.2019
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|2:3
|Алашкерт (Мартуни)
|25.07.2019
|1' -90'
|Алашкерт (Мартуни)
|0:3
|ФКСБ (Бухарест)
|18.07.2019
|Был в запасе
|Милсами (Оргеев)
|1:2
|ФКСБ (Бухарест)
|11.07.2019
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|2:0
|Милсами (Оргеев)