Абубакар Кейта - статистика
#99 | Полузащитник
|Имя
|Абубакар
|Фамилия
|Кейта
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Абубакар
|Фамилия
|Кейта
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2017
|1' -66'
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:0
|Лудогорец (Разград)
|16.02.2017
|Был в запасе
|Лудогорец (Разград)
|1:2
|Копенгаген (Копенгаген)