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    Абубакар Кейта - статистика

    #99 | Полузащитник
    Имя Абубакар
    Фамилия Кейта
    Команда Оуд-Хеверли
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Копенгаген 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2017 1' -66' Копенгаген (Копенгаген) 0:0 Лудогорец (Разград)
    16.02.2017 Был в запасе Лудогорец (Разград) 1:2 Копенгаген (Копенгаген)
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