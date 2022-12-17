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    Джош Тимон - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Джош
    Фамилия Тимон
    Команда Сток Сити
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 мая 1999 (23 года)
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 81' - 90' Сандерленд 1:5 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 35 тур
    28.02.2023 1' - 90' Сток Сити 0:1 Брайтон Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 69' - 90' Сток Сити 0:1 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 34 тур
    04.02.2023 1' - 45' Лутон Таун 1:0 Сток Сити Англия. Чемпионшип, 30 тур
    38'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 17 1 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 81' -90' Сандерленд (Сандерленд) 1:5 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    25.02.2023 69' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Миллуолл (Лондон)
    04.02.2023 1' -45' Лутон Таун (Лутон) 1:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    38'
    21.01.2023 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 4:0 Рединг (Рединг)
    80'
    14.01.2023 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    02.01.2023 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Престон (Престон)
    30.12.2022 1' -71' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:1 Бернли (Бернли)
    26.12.2022 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    17.12.2022 1' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    12.11.2022 1' -70' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    08.11.2022 86' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Лутон Таун (Лутон)
    05.11.2022 1' -69' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    02.11.2022 1' -68' Уиган Атлетик (Уиган) 0:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    62' 63'
    13.09.2022 1' -71' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:3 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    13.08.2022 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 3:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    06.08.2022 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 2:0 Блэкпул (Блэкпул)
    30.07.2022 1' -90' Миллуолл (Лондон) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
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