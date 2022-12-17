Джош Тимон - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Тимон
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 1999 (23 года)
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Тимон
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 мая 1999 (23 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|81' - 90'
|Сандерленд
|1:5
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Сток Сити
|0:1
|Брайтон
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|69' - 90'
|Сток Сити
|0:1
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|04.02.2023
|1' - 45'
|Лутон Таун
|1:0
|Сток Сити
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|38'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|17
|1
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|81' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:5
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|25.02.2023
|69' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|04.02.2023
|1' -45'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|38'
|21.01.2023
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|4:0
|Рединг (Рединг)
|80'
|14.01.2023
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|02.01.2023
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Престон (Престон)
|30.12.2022
|1' -71'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|26.12.2022
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|17.12.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.11.2022
|1' -70'
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|08.11.2022
|86' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Лутон Таун (Лутон)
|05.11.2022
|1' -69'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|02.11.2022
|1' -68'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|62' 63'
|13.09.2022
|1' -71'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|0:3
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|13.08.2022
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|06.08.2022
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:0
|Блэкпул (Блэкпул)
|30.07.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)