Карл-Юхан Юнссон - статистика
#21 | Вратарь
|Имя
|Карл-Юхан
|Фамилия
|Юнссон
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 января 1990 (33 года)
|Рост
|187
|Вес
|83
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Карл-Юхан
|Фамилия
|Юнссон
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 января 1990 (33 года)
|Рост
|187
|Вес
|83
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|Был в запасе
|Копенгаген
|1:0
|Ольборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Силькеборг
|0:3
|Копенгаген
|Дания. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|02.09.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Нордшелланд (Фарум)
|3:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|12.08.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:3
|Рандерс (Рандерс)
|07.08.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:1
|Брондбю (Бреннбю)
|31.07.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|4:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|24.07.2022
|8' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:1
|Хорсенс (Хорсенс)