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    Карл-Юхан Юнссон - статистика

    #21 | Вратарь
    Имя Карл-Юхан
    Фамилия Юнссон
    Команда Копенгаген
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 января 1990 (33 года)
    Рост 187
    Вес 83
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 Был в запасе Копенгаген 1:0 Ольборг Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 Был в запасе Силькеборг 0:3 Копенгаген Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Копенгаген 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Ольборг (Ольборг)
    19.02.2023 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 0:3 Копенгаген (Копенгаген)
    06.11.2022 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 3:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    18.09.2022 Был в запасе Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    10.09.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    02.09.2022 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 1:0 Силькеборг (Силькеборг)
    28.08.2022 Был в запасе Нордшелланд (Фарум) 3:1 Копенгаген (Копенгаген)
    19.08.2022 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:3 Копенгаген (Копенгаген)
    12.08.2022 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 1:3 Рандерс (Рандерс)
    07.08.2022 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 4:1 Брондбю (Бреннбю)
    31.07.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 4:2 Копенгаген (Копенгаген)
    24.07.2022 8' -90' Ольборг (Ольборг) 1:3 Копенгаген (Копенгаген)
    17.07.2022 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 0:1 Хорсенс (Хорсенс)
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