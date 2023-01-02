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    Каллум Элдер - статистика

    #3 | Полузащитник
    Имя Каллум
    Фамилия Элдер
    Команда Халл Сити
    Состав Основной
    Родной город Сидней
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 27 января 1995 (28 лет)
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Халл Сити 2:0 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 Был в запасе Бристоль Сити 1:0 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 34 тур
    18.02.2023 Был в запасе Халл Сити 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 Был в запасе Норвич Сити 3:1 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 64' Сток Сити 0:0 Халл Сити Англия. Чемпионшип, 31 тур
    50'
    04.02.2023 1' - 90' Халл Сити 1:0 Кардифф Англия. Чемпионшип, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 20 0 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    25.02.2023 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    18.02.2023 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:0 Престон (Престон)
    14.02.2023 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 3:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    11.02.2023 1' -64' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    50'
    04.02.2023 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:0 Кардифф (Кардифф)
    28.01.2023 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    20.01.2023 70' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    14.01.2023 59' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    02.01.2023 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 1:4 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    30.12.2022 90' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    17.12.2022 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:1 Сандерленд (Сандерленд)
    11.12.2022 Был в запасе Уотфорд (Уотфорд) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    12.11.2022 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:2 Рединг (Рединг)
    09.10.2022 1' -46' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    05.10.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    65' 45'
    30.09.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Лутон Таун (Лутон)
    17.09.2022 1' -90' Суонси (Суонси) 3:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    13.09.2022 1' -46' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:3 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    04.09.2022 1' -69' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 0:2 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    30.08.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    27.08.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:2 Ковентри (Ковентри)
    56'
    20.08.2022 1' -90' Вест Бромвич (Вест Бромвич) 5:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    37'
    16.08.2022 1' -90' Бернли (Бернли) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    13.08.2022 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Норвич Сити (Норвич)
    06.08.2022 59' -90' Престон (Престон) 0:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    30.07.2022 73' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:1 Бристоль Сити (Бристоль)
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