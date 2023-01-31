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    Джеймс Бри - статистика

    #41 | Защитник
    Имя Джеймс
    Фамилия Бри
    Команда Лутон Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 октября 1997 (25 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Саутгемптон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.01.2023 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
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