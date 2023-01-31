Джеймс Бри - статистика
#41 | Защитник
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Бри
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|Бри
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)