Тим Чоу - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Чоу
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уиган
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 1994 (29 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Чоу
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уиган
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 1994 (29 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уиган Атлетик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2016
|Был в запасе
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|13.08.2016
|75' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|3:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|06.08.2016
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)