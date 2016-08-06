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    Тим Чоу - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Тим
    Фамилия Чоу
    Команда Уиган Атлетик
    Состав Основной
    Родной город Уиган
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 января 1994 (29 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уиган Атлетик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2016 Был в запасе Уиган Атлетик (Уиган) 1:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    13.08.2016 75' -90' Уиган Атлетик (Уиган) 3:0 Блэкберн (Блэкберн)
    06.08.2016 Был в запасе Бристоль Сити (Бристоль) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
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