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    Сэм Морси - статистика

    #5 | Полузащитник
    Имя Сэм
    Фамилия Морси
    Команда Мидлсбро
    Состав Основной
    Родной город Вулверхэмптон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 сентября 1991 (31 год)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.02.2023 1' - 90' Бернли 2:1 Ипсвич Таун Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
    Статистика по турнирам
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