Сэм Морси - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Морси
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вулверхэмптон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Сэм
|Фамилия
|Морси
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вулверхэмптон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.02.2023
|1' - 90'
|Бернли
|2:1
|Ипсвич Таун
|Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидлсбро
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2021
|1' -81'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:1
|Блэкберн (Блэкберн)
|81'
|21.08.2021
|1' -89'
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|18.08.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|2:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|08.08.2021
|1' -89'
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)