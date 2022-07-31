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    Джек Хендри - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Джек
    Фамилия Хендри
    Команда Кремонезе
    Состав Основной
    Родной город Глазго
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 мая 1995 (27 лет)
    Рост 188
    Вес 81
    Стоимость:
    € 3,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 25' Брюгге 2:0 Гент Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    19.02.2023 1' - 90' Серкль Брюгге 2:2 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    15.02.2023 1' - 90' Брюгге 0:2 Бенфика Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    10.02.2023 1' - 90' Брюгге 1:1 Юнион СЖ Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    05.02.2023 1' - 90' Антверпен 0:0 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -25' Брюгге (Брюгге) 2:0 Гент (Гент)
    19.02.2023 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:2 Брюгге (Брюгге)
    10.02.2023 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Юнион СЖ (Брюссель)
    05.02.2023 1' -90' Антверпен (Антверпен) 0:0 Брюгге (Брюгге)
    29.01.2023 Был в запасе Зюлте-Варегем (Варегем) 1:2 Брюгге (Брюгге)
    31.07.2022 1' -90' Эйпен (Эйпен) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    79'
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