Джек Хендри - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Хендри
|Команда
|Кремонезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|188
|Вес
|81
Стоимость:
€ 3,80
млн
|Имя
|Джек
|Фамилия
|Хендри
|Команда
|Кремонезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|188
|Вес
|81
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 25'
|Брюгге
|2:0
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Серкль Брюгге
|2:2
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|15.02.2023
|1' - 90'
|Брюгге
|0:2
|Бенфика
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|10.02.2023
|1' - 90'
|Брюгге
|1:1
|Юнион СЖ
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Антверпен
|0:0
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -25'
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Гент (Гент)
|19.02.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|10.02.2023
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|05.02.2023
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Брюгге (Брюгге)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:2
|Брюгге (Брюгге)
|31.07.2022
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|79'