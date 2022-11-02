Роман Минаев - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Роман
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Минаев
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Вес
|78
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Роман
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Минаев
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 декабря 1997 (25 лет)
|Рост
|178
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|72' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:2
|Ахмат (Грозный)
|15.11.2022
|46' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:2
(4:3)п
|Динамо Мх (Махачкала)
|49'
|02.11.2022
|1' -61'
|Уфа (Уфа)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)