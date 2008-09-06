Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роберт Энке - статистика

    Имя Роберт
    Фамилия Энке
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 августа 1977 (45 лет)
    Рост 185
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Германия 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2009 1' -90' Азербайджан 0:2 Германия
    01.04.2009 1' -90' Уэльс 0:2 Германия
    28.03.2009 1' -64' Германия 4:0 Лихтенштейн
    10.09.2008 1' -90' Финляндия 3:3 Германия
    06.09.2008 1' -90' Лихтенштейн 0:6 Германия
    • Читайте нас: 
    11