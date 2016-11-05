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    Максим Жуковский - статистика

    #47 | Нападающий
    Имя Максим
    Отчество Николаевич
    Фамилия Жуковский
    Команда Амкар-Пермь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 февраля 1999 (24 года)
    Рост 187
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 20 1 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2017 1' -76' Арсенал Т (мол) (Тула) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    12.05.2017 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 0:4 Спартак М (мол) (Москва)
    06.05.2017 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    21.04.2017 1' -72' Локомотив (мол) (Москва) 4:1 Амкар (мол) (Пермь)
    70' 68' 72'
    07.04.2017 61' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    18.03.2017 46' -90' Томь (мол) (Томск) 0:3 Амкар (мол) (Пермь)
    90'
    04.03.2017 82' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    04.12.2016 46' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    01.12.2016 78' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    05.11.2016 70' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 3:0 Амкар (мол) (Пермь)
    28.10.2016 74' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    23.10.2016 1' -46' Краснодар (мол) (Краснодар) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    14.10.2016 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    01.10.2016 1' -73' Уфа (мол) (Уфа) 1:0 Амкар (мол) (Пермь)
    25.09.2016 1' -65' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    17.09.2016 1' -73' Ахмат (мол) (Грозный) 3:1 Амкар (мол) (Пермь)
    09.09.2016 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 3:2 Томь (мол) (Томск)
    21'
    26.08.2016 1' -59' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 7:0 Амкар (мол) (Пермь)
    20.08.2016 1' -74' Амкар (мол) (Пермь) 2:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    14.08.2016 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 3:3 Амкар (мол) (Пермь)
    06.08.2016 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    01.08.2016 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:2 Амкар (мол) (Пермь)
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