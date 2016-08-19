Магомед Абдурешедов - статистика
#38 | Нападающий
|Имя
|Магомед
|Отчество
|Лом-Алиевич
|Фамилия
|Абдурешедов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Имя
|Магомед
|Отчество
|Лом-Алиевич
|Фамилия
|Абдурешедов
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|81' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|21.04.2017
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|08.04.2017
|81' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|19.03.2017
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|05.11.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.10.2016
|90' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:4
|Ахмат (мол) (Грозный)
|21.10.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|16.10.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|28.08.2016
|88' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|19.08.2016
|88' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:3
|Ахмат (мол) (Грозный)
|13.08.2016
|90' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|5:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|07.08.2016
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:3
|Ахмат (мол) (Грозный)
|31.07.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)