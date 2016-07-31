Шамсудин Масаев - статистика
#87 | Полузащитник
|Имя
|Шамсудин
|Отчество
|Ширваниевич
|Фамилия
|Масаев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|182
|Вес
|78
|Имя
|Шамсудин
|Отчество
|Ширваниевич
|Фамилия
|Масаев
|Команда
|Ахмат
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|182
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ахмат (мол)
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.04.2017
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|15.04.2017
|Был в запасе
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|0:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|19.03.2017
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|21.10.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Рубин (мол) (Казань)
|16.10.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|09.09.2016
|52' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:0
|Ахмат (мол) (Грозный)
|28.08.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|13.08.2016
|87' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|5:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|07.08.2016
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:3
|Ахмат (мол) (Грозный)
|31.07.2016
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|4:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)