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    Андер Мурильо - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Андер
    Фамилия Мурильо
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 июля 1983 (39 лет)
    Рост 184
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2016 1' -81' Спартак (Москва) 0:1 АЕК (Ларнака)
    78'
    28.07.2016 Был в запасе АЕК (Ларнака) 1:1 Спартак (Москва)
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