Андер Мурильо - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Андер
|Фамилия
|Мурильо
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|184
|Вес
|84
|Имя
|Андер
|Фамилия
|Мурильо
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|184
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2016
|1' -81'
|Спартак (Москва)
|0:1
|АЕК (Ларнака)
|78'
|28.07.2016
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|1:1
|Спартак (Москва)