Якоб Брун-Ларсен - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Брун-Ларсен
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Якоб
|Фамилия
|Брун-Ларсен
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 сентября 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хоффенхайм
|11
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|74' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:2
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Айнтрахт (Франкфурт)
|4:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|05.11.2022
|1' -67'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:3
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|30.10.2022
|1' -74'
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|36'
|22.10.2022
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|0:2
|Бавария (Мюнхен)
|14.10.2022
|75' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:3
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|07.10.2022
|89' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:2
|Вердер (Бремен)
|02.10.2022
|81' -90'
|Герта (Берлин)
|1:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|0:0
|Фрайбург (Фрайбург)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|4:1
|Майнц (Майнц)
|02.09.2022
|86' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|27.08.2022
|80' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:0
|Аугсбург (Аугсбург)
|20.08.2022
|85' -90'
|Байер (Леверкузен)
|0:3
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|13.08.2022
|1' -62'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|3:2
|Бохум (Бохум)
|06.08.2022
|64' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|3:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)