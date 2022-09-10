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    Якоб Брун-Ларсен - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Якоб
    Фамилия Брун-Ларсен
    Команда Хоффенхайм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 сентября 1998 (24 года)
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хоффенхайм 11 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 74' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:2 Вольфсбург (Вольфсбург)
    09.11.2022 Был в запасе Айнтрахт (Франкфурт) 4:2 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    05.11.2022 1' -67' Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:3 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    30.10.2022 1' -74' Кельн (Кельн) 1:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    36'
    22.10.2022 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 0:2 Бавария (Мюнхен)
    14.10.2022 75' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:3 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    07.10.2022 89' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:2 Вердер (Бремен)
    02.10.2022 81' -90' Герта (Берлин) 1:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    18.09.2022 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 0:0 Фрайбург (Фрайбург)
    10.09.2022 Был в запасе Хоффенхайм (Зинсхайм) 4:1 Майнц (Майнц)
    02.09.2022 86' -90' Боруссия (Дортмунд) 1:0 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    27.08.2022 80' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:0 Аугсбург (Аугсбург)
    20.08.2022 85' -90' Байер (Леверкузен) 0:3 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    13.08.2022 1' -62' Хоффенхайм (Зинсхайм) 3:2 Бохум (Бохум)
    06.08.2022 64' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 3:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
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