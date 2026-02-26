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Кипр. Первый дивизион
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Омония
Райан Ммае
Статистика
€ 2,20 млн
Райан Ммае - статистика
Омония
1 ноября 1997 (28)
#19 | Нападающий
184 см
Марокко | Бельгия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Омония
6
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1/16 финала
Риека
3 : 1
26.02.2026
Омония
1' - 90'
13'
Лига конференций, 1/16 финала
Омония
0 : 1
19.02.2026
Риека
1' - 90'
Лига конференций, 6 тур
Омония
0 : 1
18.12.2025
Ракув
70' - 90'
Лига конференций, 3 тур
Лозанна-Спорт
1 : 1
06.11.2025
Омония
73' - 80'
80'
Лига конференций, 2 тур
Дрита
1 : 1
23.10.2025
Омония
66' - 90'
Лига конференций, 1 тур
Омония
0 : 1
02.10.2025
Майнц
1' - 60'
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