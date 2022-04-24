Уэсли - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Мораес
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Мораес
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Леванте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интернасьонал
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.07.2022
|63' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|12.07.2022
|63' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|03.07.2022
|1' -59'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|25.06.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Коритиба (Коритиба)
|31.05.2022
|83' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|22.05.2022
|77' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|90'
|15.05.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|02.05.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Аваи (Флорианополис)
|24.04.2022
|1' -46'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|18.04.2022
|1' -77'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:1
|Форталеза (Форталеза)
|10.04.2022
|1' -46'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)