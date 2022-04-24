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    Уэсли - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Мораес
    Фамилия да Силва
    Команда Леванте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Интернасьонал 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.07.2022 63' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 0:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    12.07.2022 63' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    03.07.2022 1' -59' Сеара (Форталеза) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    25.06.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 3:0 Коритиба (Коритиба)
    31.05.2022 83' -90' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    22.05.2022 77' -90' Куяба (Куяба) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    90'
    15.05.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:2 Коринтианс (Сан-Паулу)
    09.05.2022 Был в запасе Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 1:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    02.05.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 0:0 Аваи (Флорианополис)
    24.04.2022 1' -46' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    18.04.2022 1' -77' Интернасьонал (Порту-Алегри) 2:1 Форталеза (Форталеза)
    10.04.2022 1' -46' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 2:0 Интернасьонал (Порту-Алегри)
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