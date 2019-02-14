Бенуа Пулен - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Бенуа
|Фамилия
|Пулен
|Команда
|Кайсериспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ним
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Бенуа
|Фамилия
|Пулен
|Команда
|Кайсериспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ним
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.02.2019
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Брюгге (Брюгге)
|14.02.2019
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Зальцбург (Зальцбург)