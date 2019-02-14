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    Бенуа Пулен - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Бенуа
    Фамилия Пулен
    Команда Кайсериспор
    Состав Основной
    Родной город Ним
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 июля 1987 (35 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.02.2019 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 4:0 Брюгге (Брюгге)
    14.02.2019 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 2:1 Зальцбург (Зальцбург)
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