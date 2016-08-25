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    Йорн Ванкамп - статистика

    #49 | Нападающий
    Имя Йорн
    Фамилия Ванкамп
    Команда Оуд-Хеверли
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 октября 1998 (24 года)
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 1' -60' Андерлехт (Брюссель) 2:3 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    53'
    25.08.2016 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 3:0 Славия (Прага)
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