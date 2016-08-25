Йорн Ванкамп - статистика
#49 | Нападающий
|Имя
|Йорн
|Фамилия
|Ванкамп
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 октября 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Йорн
|Фамилия
|Ванкамп
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 октября 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|1' -60'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:3
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|53'
|25.08.2016
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|3:0
|Славия (Прага)