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    Эммануэль Сова - статистика

    #41 | Защитник
    Имя Эммануэль
    Фамилия Сова
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 января 1998 (25 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.09.2017 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 0:3 Селтик (Глазго)
    12.09.2017 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 3:0 Андерлехт (Брюссель)
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