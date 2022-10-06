Миле Свилар - статистика
#99 | Вратарь
|Имя
|Миле
|Фамилия
|Свилар
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Родной город
|Антверпен
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 августа 1999 (23 года)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Миле
|Фамилия
|Свилар
|Команда
|Рома
|Состав
|Основной
|Родной город
|Антверпен
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|27 августа 1999 (23 года)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.02.2023
|Был в запасе
|Кремонезе
|2:1
|Рома
|Италия. Серия А, 24 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|2:0
|Зальцбург
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|1:0
|Верона
|Италия. Серия А, 23 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лечче
|1:1
|Рома
|Италия. Серия А, 22 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Рома
|2:0
|Эмполи
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рома
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:0
|Зальцбург (Зальцбург)
|16.02.2023
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Рома (Рим)
|03.11.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:1
|Лудогорец (Разград)
|27.10.2022
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|1:2
|Рома (Рим)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Рома (Рим)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:0
|ХИК (Хельсинки)
|08.09.2022
|1' -90'
|Лудогорец (Разград)
|2:1
|Рома (Рим)