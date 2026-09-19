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Серия А 2026/2027
Команды
Рома
Миле Свилар
Статистика
€ 35 млн
Миле Свилар - статистика
Рома
27 августа 1999 (27), Антверпен
#99 | Вратарь
189 см
Сербия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
1 : 1
10.09.2026
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 4
31.08.2026
Рома
1' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Лига Европы 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия А 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
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Португалия. Примейра 2020/2021
Лига чемпионов 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Португалия. Примейра 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 2
14.09.2026
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
2 : 1
05.09.2026
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 4
31.08.2026
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4 : 0
24.08.2026
Фиорентина
1' - 90'
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