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    Миле Свилар - статистика

    #99 | Вратарь
    Имя Миле
    Фамилия Свилар
    Команда Рома
    Состав Основной
    Родной город Антверпен
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 27 августа 1999 (23 года)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.02.2023 Был в запасе Кремонезе 2:1 Рома Италия. Серия А, 24 тур
    23.02.2023 Был в запасе Рома 2:0 Зальцбург Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Рома 1:0 Верона Италия. Серия А, 23 тур
    16.02.2023 Был в запасе Зальцбург 1:0 Рома Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 Был в запасе Лечче 1:1 Рома Италия. Серия А, 22 тур
    04.02.2023 Был в запасе Рома 2:0 Эмполи Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рома 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 Был в запасе Рома (Рим) 2:0 Зальцбург (Зальцбург)
    16.02.2023 Был в запасе Зальцбург (Зальцбург) 1:0 Рома (Рим)
    03.11.2022 Был в запасе Рома (Рим) 3:1 Лудогорец (Разград)
    27.10.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 1:2 Рома (Рим)
    13.10.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Рома (Рим)
    06.10.2022 Был в запасе Рома (Рим) 1:2 Бетис (Севилья)
    15.09.2022 Был в запасе Рома (Рим) 3:0 ХИК (Хельсинки)
    08.09.2022 1' -90' Лудогорец (Разград) 2:1 Рома (Рим)
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