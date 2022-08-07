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    Михаил Козлов - статистика

    #71 | Полузащитник
    Имя Михаил
    Фамилия Козлов
    Команда Неман
    Состав Основной
    Родной город Могилев
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 февраля 1990 (33 года)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 17 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 1:3 Динамо (Минск)
    06.11.2022 79' -90' Динамо (Минск) 2:0 Неман (Гродно)
    23.10.2022 1' -88' Динамо (Минск) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    86'
    19.10.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:5 Динамо (Минск)
    14.10.2022 1' -90' Динамо (Минск) 2:2 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    15'
    08.10.2022 1' -71' Витебск (Витебск) 0:0 Динамо (Минск)
    16.09.2022 1' -90' Динамо (Минск) 3:0 Гомель (Гомель)
    48'
    31.08.2022 54' -90' Неман (Гродно) 2:3 Динамо (Минск)
    27.08.2022 1' -65' Белшина (Бобруйск) 0:0 Динамо (Минск)
    55'
    07.08.2022 1' -90' Динамо (Минск) 3:1 Минск (Минск)
    02.07.2022 1' -74' Динамо (Минск) 1:2 Ислочь (Минский район)
    26.06.2022 70' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:3 Динамо (Минск)
    18.06.2022 78' -90' Динамо (Минск) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    22.05.2022 67' -90' Динамо (Минск) 2:1 Витебск (Витебск)
    14.05.2022 74' -90' Шахтер (Солигорск) 1:0 Динамо (Минск)
    08.05.2022 1' -79' Гомель (Гомель) 0:1 Динамо (Минск)
    02.05.2022 1' -90' Динамо (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
    23.04.2022 61' -90' Днепр (Могилев) 0:2 Динамо (Минск)
    09.04.2022 Был в запасе Славия-Мозырь (Мозырь) 1:2 Динамо (Минск)
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