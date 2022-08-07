Михаил Козлов - статистика
#71 | Полузащитник
|Имя
|Михаил
|Фамилия
|Козлов
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 февраля 1990 (33 года)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Михаил
|Фамилия
|Козлов
|Команда
|Неман
|Состав
|Основной
|Родной город
|Могилев
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 февраля 1990 (33 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|17
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Динамо (Минск)
|06.11.2022
|79' -90'
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|23.10.2022
|1' -88'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|86'
|19.10.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:5
|Динамо (Минск)
|14.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|15'
|08.10.2022
|1' -71'
|Витебск (Витебск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|16.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|48'
|31.08.2022
|54' -90'
|Неман (Гродно)
|2:3
|Динамо (Минск)
|27.08.2022
|1' -65'
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|55'
|07.08.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)
|02.07.2022
|1' -74'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|26.06.2022
|70' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|18.06.2022
|78' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|22.05.2022
|67' -90'
|Динамо (Минск)
|2:1
|Витебск (Витебск)
|14.05.2022
|74' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:0
|Динамо (Минск)
|08.05.2022
|1' -79'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|02.05.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|23.04.2022
|61' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:2
|Динамо (Минск)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:2
|Динамо (Минск)